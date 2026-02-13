El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, aseguró este jueves que Chevron puede aumentar su extracción en Venezuela a 300.000 barriles diarios «sin duda», tras inspeccionar campos en la Faja Petrolífera del Orinoco con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Se trata de fluidez política y económica; Chevron elevará esta zona a 300.000 barriles por día», dijo Wright en VTV, desde la mayor reserva mundial de crudo (87% de las venezolanas, para tres siglos de demanda global).

Wright recorrió cuatro proyectos petroleros y uno de gas de Chevron, única petrolera estadounidense activa en el país con producción actual de 225.000-240.000 barriles (2025). La Faja abarca 55.314 km² en Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

Primera visita de alto funcionario post-ataque de enero (captura de Maduro y Flores), coincide con relajación de sanciones del Tesoro y reforma chavista del 29 de enero a la Ley de Hidrocarburos para inversión privada.