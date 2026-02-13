El Movimiento Estudiantil venezolano salió a las calles este jueves en varias ciudades para exigir libertad plena y amnistía para todos los presos políticos, coincidiendo con la segunda discusión del proyecto impulsado por el Gobierno encargado.

En Caracas, cientos se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con participación de Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la mayor movilización opositora en más de un año.

«Ni uno, ni dos, que sean todos», corearon manifestantes portando fotos de detenidos y pancartas como «Cierren los centros de tortura». Miguelángel Suárez (FCU-UCV) pidió restituciones de derechos y fin de persecución para una transición democrática.

Foro Penal verifica 431 excarcelaciones desde el 8 de enero, pero estima +600 presos restantes. Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas (detenido desde 2018), alertó exclusión de +400 casos.

En Maracaibo (LUZ), Yeissel Pérez (FCU-LUZ) criticó falta de consulta juvenil y exigió debate inclusivo. Reportes en redes señalan concentraciones en Monagas, Táchira, Trujillo, Cojedes y Aragua.

El 12 de febrero conmemora la Batalla de La Victoria (1814). Primera protesta masiva desde la de María Corina Machado el 9 de enero de 2025, en paralelo a visita de Chris Wright (Energía de EE. UU.) a campos de Chevron.