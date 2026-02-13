Autoridades de Río de Janeiro y organizadores prevén al menos 2 millones de personas en el show gratuito de Shakira el 2 de mayo en la playa de Copacabana, superando los 1,6 millones de Madonna (2024) y 2,1 millones de Lady Gaga (2025).

«No podíamos elegir mejor: Shakira moviliza millones con su cultura latina», afirmó Lucas Padilha, secretario municipal de Cultura, quien destacó que Río fue inicio de su gira mundial, la mayor de un latinoamericano.

Danielle Barros (Cultura estatal) confirmó igual despliegue policial del año pasado. Luiz Oscar Niemeyer, de Bonus Track, recordó el récord de ventas de Shakira en giras. Turistas latinos dominan visitas musicales.

En vídeo viral, Shakira exclamó en inglés y portugués: «¡El mayor concierto del planeta en Copacabana, baby! Estaré con ustedes pronto, mi Dios, vamos a divertirnos».