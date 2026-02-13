La aerolínea colombiana Avianca reanudó este jueves sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, suspendidos en noviembre pasado, con la perspectiva de transportar «mucha gente» para impulsar la economía y las relaciones bilaterales.

El itinerario establece salida diaria de Bogotá a las 7:40 hora local —el primero hoy con retraso de más de una hora— y regreso desde Caracas a las 12:10.

«Después de 60 años conectando Colombia con Venezuela, este retorno tras una leve interrupción nos fortalece con frecuencia diaria», afirmó el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, al despedir a los primeros pasajeros en el aeropuerto El Dorado.

La suspensión de aerolíneas colombianas en noviembre siguió a un aviso de la FAA de EE.UU., que recomendó precaución por operaciones militares venezolanas en el sur del Caribe. Venezuela revocó permisos de vuelo, agravado por la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas el 3 de enero.

Oliva resaltó que la ruta abre «oportunidades a millones de pasajeros» hacia 83 destinos en 28 países.

La venezolana Yajaira Aguilar, regresando tras visitar a su hija en Argentina, expresó alegría por la reanudación y optimismo con los cambios en Venezuela desde enero: «Espero mejoras económicas y que todas las aerolíneas vuelvan».

La viceministra colombiana de Comercio, Sofía Cañón, celebró: «Despega la reactivación económica y humana; conectamos empresas, familias e inversiones».

Wingo retomó Bogotá-Caracas el 16 de enero y Medellín-Caracas desde el 1 de marzo; Latam lo hará el 23 de febrero.