Donald Trump, encabezará el 7 de marzo en Miami una cumbre con mandatarios de Argentina (Javier Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele), Honduras (Nasry Asfura) y Paraguay (Santiago Peña), confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Trump ha seleccionado a estos líderes por su afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El encuentro, mes y medio después de ordenar la captura de Nicolás Maduro en Caracas, subraya su reinterpretación de la doctrina Monroe —formulada en el siglo XIX para afirmar la preponderancia de EE.UU. en las Américas— como eje de la nueva estrategia de seguridad nacional.

Esta política prioriza eliminar organizaciones narcotraficantes en Latinoamérica y contrarrestar la influencia china en la región.

Trump mantiene estrecha relación con Milei y Bukele en temas económicos e inmigración. Noboa (Ecuador) y Peña (Paraguay) respaldan abiertamente las acciones de Washington, como ejecuciones de narcos en el Caribe y Pacífico.

En Honduras, Trump apoyó a Asfura en elecciones controvertidas; en Bolivia, la llegada de Paz en noviembre ha impulsado la cooperación La Paz-Washington.