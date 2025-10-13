El alcalde del municipio El Callao, Jesús Coromoto Lugo ha anunciado el cierre temporal de la vialidad que conecta con Caratal, zona donde opera la empresa minera Minerven, debido a la crecida de la quebrada, ubicada en el sector La Batea.

Esta medida se tomó ante las condiciones de riesgo que presenta el paso vehicular por el desbordamiento del riachuelo, producto de las recientes lluvias registradas en la localidad.

La autoridad municipal exhortó, a través de sus redes sociales, a los conductores y a la ciudadanía en general a tomar previsiones y a evitar transitar por la ruta afectada hasta que las condiciones de seguridad se restablezcan.

Asimismo, indicó que el equipo de la Alcaldía de El Callao se encuentran en el lugar para monitorear la situación, evaluar los daños y ejecutar las acciones necesarias que permitan garantizar el restablecimiento del tránsito vehicular lo antes posible hacia Caratal.