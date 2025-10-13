Para el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Marineros y los Azulejos el domingo, muchas cosas parecían estar a favor de Toronto:

Tenían tres días de descanso tras eliminar a los Yankees el miércoles en la ronda divisional

Los Marineros, por otro lado, habían ganado un partido de vida o muerte el viernes por la noche bien tarde, en 15.0 entradas, solo para salir de Seattle la tarde del sábado y llegar a Toronto después de las 10 p.m. ET a Toronto

Debido a ese maratónico y estresante encuentro del viernes contra los Tigres en la Serie Divisional, no tenían a ninguno de sus abridores de mayor confianza disponible, ya que Logan Gilbert y el dominicano Luis Castillo habían lanzado en calidad de relevistas en dicho juego. Entonces, Bryce Miller tenía una fuerte encomienda al enfrentarse un equipo de Toronto que anotó 31 carreras en la ronda divisional, la mayor cantidad entre las cuatro series

Y los Azulejos contaban con su as de facto ahora mismo, Kevin Gausman, quien había brillado en 5.2 episodios de una carrera en el primer partido de playoffs de los Azulejos contra los Yankees hacía ocho días

Además de todo eso, George Springer vio el mismo primer pitcheo de Miller en la primera entrada el domingo y le dio de jonrón, prendiendo el Rogers Centre y dándole a Toronto una ventaja ya para empezar las hostilidades.

Sin embargo, los Azulejos conectarían un solo hit más en todo el juego, un sencillo del venezolano Anthony Santander.

«El trabajo que hizo Bryce Miller fue fenomenal, llegando con menos descanso (tres días)», dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson.

«Pensé que después de ese primer inning, subió a otro nivel y se le vio arriba en el conteo al usar todo su repertorio».

En total, Miller tiró 6.0 capítulos de esos dos hits, con tres ponches y tres bases por bolas para adjudicarse la victoria. Entre Gabe Speier, Matt Brash y el mexicano Andrés Muñoz (juego salvado, su segundo de la postemporada), el relevo de Seattle lanzó 3.0 entradas perfectas.

«Viniendo de un juego de 15 innings hace dos noches, quería llegar profundo en el partido y darle una oportunidad a nuestro bullpen», dijo Miller. «Pude hacer eso».

«Sí, (el jonrón) con el primer pitcheo, eso no es ideal, especialmente en la ruta. Pero todo se sintió bien; me sentí fresco. Me estaba poniendo arriba en los conteos, atacando. Es una receta para el éxito».

Polanco sigue dejando huella

Después de dar el sencillo de oro de los Marineros en el 15to episodio el viernes en el Juego 5 contra Detroit, el dominicano Jorge Polanco agregó dos sencillos productores el domingo, que esencialmente fueron la diferencia en el partido después de que un cuadrangular solitario de Cal Raleigh en el sexto inning empatara el juego.

Polanco ha impulsado tres de las últimas cuatro carreras de Seattle en estos playoffs, viniendo de una temporada regular bien positiva tras un 2024 de lesiones y baja producción.

«Creo que no soy yo solamente. Todos en el equipo han contribuido algo», dijo Polanco, quien bateó de 4-2 con esas dos remolcadas el domingo para llegar a cinco empujadas en estos playoffs.

«Me ha tocado la situación y gracias a Dios, me ha ido bien. Estamos aportando algo para obtener la victoria».

Vienen los mejores lanzadores de los marineros

Después de la joya del domingo de Miller, el Juego 2 del lunes será un duelo monticular entre Gilbert y el joven Trey Yasavage de los Azulejos.

Y luego de Gilbert, entre el miércoles, jueves y viernes (de ser necesario), lanzarían por Seattle una combinación de Luis Castillo, George Kirby y hasta Bryan Woo, estando este último en el roster ahora tras una lesión en un músculo pectoral sufrida en septiembre.

En otras palabras, llevarse el Juego 1 en la ruta pone más presión sobre los Azulejos, tomando en cuenta la situación de pitcheo de los Marineros.

«Significa mucho. Vinimos a tratar de ganar ambos juegos y ya conseguimos el primero», dijo el tercera base de los Marineros, el venezolano Eugenio Suárez, quien dio un doble el domingo.

«Hicimos muy buen trabajo. Creo que Bryce hizo un trabajo sobresaliente a la hora de mantener el juego cerrado. Hicimos las pequeñas cosas para ganar. Entonces, tenemos que venir para el Juego 2 con la misma energía, la misma mentalidad… tratar de llevarnos el otro e ir a Seattle con nuestros fanáticos».

Desde que las Series de Campeonato de la Liga Americana cambiaron al formato de 7-4 en 1985, 24 de 39 equipos en ganar el Juego 1 (61,5 %) han salido airosos. Y en sentido general con el formato actual de las series al mejor de siete, 40 de 71 equipos (56 %) han conquistado la serie tras ganar el Juego 1 en la ruta.

«Es importante siempre ganar el primer juego de la serie», dijo el jardinero cubano de los Marineros, Randy Arozarena, quien se robó dos bases el domingo.

«Te da más confianza. Abrir ganado es muy bueno siempre».