La edición 22 del Premio Luis Aparicio ya tiene a sus cinco finalistas y uno de ellos será coronado esté sábado, 25 de octubre, como el mejor jugador venezolano de la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Jackson Chourio, Maikel García, Jesús Luzardo, Eugenio Suárez y Robert Suárez superaron la lista preliminar de 32 candidatos que cumplieron con los criterios de elegibilidad en la presente temporada de las Mayores.

Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, se convirtió a sus 21 años en el pelotero más joven en la historia con dos temporadas en el club 20-20, luego de culminar con 21 jonrones y 21 bases robadas.

El jardinero también impuso marcas personales en dobles, con 35, y en anotadas, con 88, dejando promedio de .270, con 78 remolcadas en 131 compromisos.

García, de los Reales de Kansas City, vivió la mejor temporada de su carrera al promediar .286, con 81 anotadas, 39 dobles, cinco triples, 16 vuelacercas, 74 remolcadas y 23 bases robadas en una campaña bastante completa.

Luzardo, en su primer año con los Filis de Filadelfia, también impuso nuevos topes personales al finalizar con 15 victorias y 216 abanicados en 183.2 episodios repartidos en 32 salidas, en las que dejó efectividad de 3.92.

Eugenio Suárez, quien dividió su campaña entre los Cascabeles de Arizona y los Marineros de Seattle, igualó su propio récord de jonrones para criollos en una temporada con 49 y también impuso nuevos topes personales con 91 anotadas y 118 remolcadas. El ganador del Premio Luis Aparicio de 2019 sumó también 28 dobles y dejó promedio de .228.

Y el relevista de los Padres de San Diego, Robert Suárez, cierra el quinteto finalista, luego de terminar como líder en salvados de la Liga Nacional con 40, convirtiéndose apenas en el tercer criollo con cuatro decenas de rescates en una campaña, uniéndose a Ugueth Urbina y a Francisco Rodríguez. El relevista, quien dejó efectividad de 2.97, también tuvo marcas personales en presentaciones (70), innings lanzados (69.2) y abanicados (75).