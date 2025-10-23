El evento gastronómico «Guayana Sabe Bien» ha cortado el hilo para dar inicio a la primera válida del concurso «Hallaca de Guayana», iniciativa que busca exaltar la tradición y el sabor de este platillo navideño insignia de la región.

La jornada inaugural se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Rosa Bela, lugar donde se reunieron los amantes de la buena cocina y a los veinte concursantes, que presentaron sus mejores y auténticas recetas de la hallaca ante un jurado conformado por personalidades de la gastronomía guayanesa.

Este panel de jueces está integrado por los chefs Claudia Resplandor, Néstor Acuña, Jhonnys Pitter y Claudio Cassiani junto a ellos, el presidente de Fedeindustria, Tomás Guerra Roa y el empresaria Ilda Nogueira de Azevedo.

Los jueces tuvieron la tarea de evaluar el sabor, textura, presentación y la autenticidad de la hallaca, buscando aquella que represente con excelencia y el sabor genuino de Ciudad Guayana.

Esta primera jornada, realizada este miércoles 22 de octubre, marcó el comienzo de una eliminatorias, que continuará los miércoles próximos, en el que se volverán hacer las evaluaciones para seleccionar a las finalistas que lucharán por el deseado título de la mejor hallaca de la localidad.

Durante la clausura del evento central «Guayana Sabe Bien», que está previsto para celebrarse los días 28,29 y 30 de noviembre en el Hotel Rosa Bela, se anunciará la hallaca ganadora.