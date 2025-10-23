El artista venezolano Danny Ocean sostuvo este miércoles en un foro de Billboard durante la Semana de la Música Latina en Miami Beach que a través de su música entabla «una conversación directa con Venezuela», un diálogo que le ayuda a conectar con su país tras su emigración a Estados Unidos, un cambio que definió como un «gran impacto en mi vida».

Durante la décima edición del panel que reconoce a las voces más «icónicas» de la música latina, Ocean relató que ve a Venezuela «como una mujer, como si fuese un amor», y que sus composiciones reflejan esta relación íntima, la cual no considera un manifiesto político sino una expresión personal y directa.

La directora de contenidos latinos de Billboard, Leila Cobo, moderó la entrevista en la que el cantante destacó que los artistas venezolanos exiliados han buscado «poner a Venezuela en el lugar» y hablarle a través de sus canciones en medio de la crisis que atraviesa la nación.

Ocean recordó su canción emblemática «Me Rehúso» (2016), escrita como un regalo de San Valentín, que con el tiempo se convirtió en un símbolo del desarraigo y la búsqueda de identidad para muchos venezolanos.

Conformar una comunidad de artistas venezolanos en Miami le permitió desarrollar colaboraciones y sostener un vínculo con su país y su cultura, como se refleja en su colaboración con Elena Rose en «Caracas en el 2000».

El artista manifestó su deseo de regresar algún día a Venezuela, con planes de reconectar con su familia y visitar lugares emblemáticos como Los Roques, reafirmando el hilo emocional que une su música y su historia personal.