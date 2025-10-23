El excandidato presidencial boliviano Jorge Tuto Quiroga afirmó este miércoles que «está claro» que el presidente electo de Bolivia es Rodrigo Paz luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentara el cómputo oficial con el 99,99% de las actas computadas, confirmando el triunfo del senador centrista con un 54,96% frente al 45,04% de Quiroga.

Aunque reconoció errores y transposiciones en las actas, aseguró que estas no afectan el resultado final. Quiroga llamó a mantener la legalidad y evitar actitudes mezquinas, subrayando que debe darse gobernabilidad y apoyo a la administración que inicia.

El expresidente, además, criticó el intento del exmandatario y exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales de atribuirse el triunfo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), exhortando a Paz a desligarse de esa influencia para fortalecer la democracia boliviana.

Rodrigo Paz y su fórmula vicepresidencial, Edman Lara, asumirán el Gobierno el próximo 8 de noviembre con el compromiso de enfrentar la crisis económica y llevar adelante un mandato marcado por la conciliación y la institucionalidad.

Esta etapa política refleja un cambio significativo en Bolivia y el inicio de un nuevo ciclo bajo el liderazgo centrista.