En Ciudad Bolívar el martes 22 a las 7:30, cuando un choque entre una motocicleta y una camioneta pickup en la conocida vuelta al cacho, ubicada entre la avenida España y la avenida Menca de Leoni, dejó a un hombre gravemente herido.

El motociclista, identificado como Gustavo Geiring, de 56 años, fue atendido inmediatamente por funcionarios de Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco y Bomberos Municipales, quienes lo trasladaron al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica especializada.

La conductora de la camioneta, Rosa Suez, de 67 años, resultó ilesa en el accidente que causó la intervención de la policía de tránsito terrestre, encargados de levantar y retirar los vehículos implicados, asegurando la vialidad en el área.

Hasta ahora, las autoridades investigan las causas que originaron esta colisión, mientras vecinos y transeúntes esperan una pronta recuperación del lesionado y una mayor precaución en esta transitada vía de Ciudad Bolívar.

Otro choque

Luego a las 8:20 de la mañana del mismo miércoles, un choque entre una motocicleta marca Empire Horse y un vehículo tipo sedán Mitsubishi Lancer a la altura del elevado de Las Banderas en Ciudad Bolívar.

Roger Figuera, de 47 años, conductor de la moto, quedó gravemente herido con politraumatismos y laceraciones generales. Fue atendido primero por la Unidad Motorizada de Protección Civil Municipal y luego trasladado en ambulancia aérea al Hospital Ruiz y Páez.

El conductor del sedán, Adrián Soto, de 27 años, salió ileso del impacto, mientras los organismos policiales aseguraban el lugar para mantener el orden y permitir las labores de rescate y levantamiento de los dos vehículos involucrados.

Este accidente se suma a una serie preocupante de incidentes viales en Ciudad Bolívar durante octubre, que reflejan la necesidad urgente de reforzar la prevención y la educación vial para evitar tragedias en esta transitada zona.