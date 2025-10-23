Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano y candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), afirmó este miércoles que cada venezolano debe asumir un rol activo en el proceso político que busca asegurar el cambio en el país. Durante un encuentro virtual con políticos y otras personalidades, resaltó la necesidad de revivir la capacidad de movilización, coordinación y compromiso que se evidenció en las primarias de 2023, en las cuales María Corina Machado fue elegida candidata presidencial para 2024, hasta que fue inhabilitada.

González Urrutia, quien fue designado candidato oficial de la PUD tras la renuncia de Machado, denunció un fraude en las elecciones presidenciales de julio, en las que sostiene que fue el ganador legítimo con el respaldo del 85,18% de las actas recogidas por miles de testigos y miembros de mesa independientes. Por su parte, el chavismo aseguró que esas actas son falsas y ratificó la reelección de Nicolás Maduro.

En su alocución, González Urrutia describió las primarias no sólo como un ejercicio electoral, sino como el inicio de una gesta ciudadana que encendió la esperanza de millones y que aún mantiene el camino abierto hacia la transición democrática con disciplina, serenidad y convicción.

Además, destacó el papel inspirador de María Corina Machado en su campaña de recorridos por el país, a pesar de las limitaciones y obstáculos, y reiteró que la fuerza que impulsó aquel proceso sigue vigente como motor de cambio.

El exgobernador Andrés Velásquez, también opositor, calificó la elección primaria como un paso estratégico indispensable para unificar a los factores políticos y alinear a los ciudadanos con el propósito de cambio.

La Plataforma Unitaria Democrática continúa movilizándose y sosteniendo su postura frente a un escenario político polarizado, con enfoque en la legalidad y la participación ciudadana como vías para la transformación política en Venezuela.