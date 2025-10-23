El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que evalúa llevar sus operaciones contra el narcotráfico desde el mar hacia tierra firme en Venezuela y otros países, asegurando que notificará al Congreso sobre estos planes por tratarse de un asunto de «seguridad nacional».

En un contexto de constante bombardeo a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, Trump advirtió que, ante el cambio en las rutas de entrada de drogas hacia vía terrestre, sus fuerzas están preparadas para ejecutar ataques en tierra con el fin de dar un «duro golpe» a las redes criminales.

Aunque indicó que actuarán con la autorización legal que poseen, el mandatario remarcó que posiblemente informará a la Cámara sobre las nuevas operaciones antes de llevarlas a cabo.

El Departamento de Guerra estadounidense confirmó que este miércoles se realizó el octavo ataque conocido contra «narcolanchas», principalmente en el Caribe cerca de Venezuela, como parte de una campaña para reducir el flujo de drogas.

Estas acciones han provocado un aumento de las tensiones con los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuyos líderes han sido acusados por Trump de estar ligados a «redes de narcotráfico», acusaciones que ambos países han negado categóricamente.

La escalada militar y política aumenta la incertidumbre en la región, con múltiples organizaciones internacionales y países demandando el respeto a la soberanía y la resolución pacífica de conflictos.