El Gobierno de Venezuela reiteró este miércoles su firme compromiso con la repatriación de migrantes desde Estados Unidos, incluso en medio de lo que calificó como «conflictos geopolíticos» con la administración de Donald Trump, a quien acusa de amenazar al país con su despliegue militar en el mar Caribe.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Interior y Justicia destacó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, continuará impulsando esta misión de recibir a los compatriotas deportados o facilitar su regreso, subrayando que “la agenda social no se detiene ante conflictos geopolíticos con el Gobierno de los EE.UU.”.

La institución señaló que el Gobierno bolivariano seguirá empleando todos los mecanismos disponibles, a través de la diplomacia de paz, para asegurar el retorno de los venezolanos a su tierra y favorecer el reencuentro familiar, considerando esta tarea un símbolo importante de la defensa de la soberanía nacional.

ICE

Este mismo miércoles, el Ejecutivo comunicó la llegada de 208 migrantes retornados en un vuelo procedente de El Paso, Texas, entre ellos una niña venezolana de siete años que fue separada de su madre durante la detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense.

El avión, operado por Eastern Airlines, trasladó a 159 hombres, 35 mujeres, tres adolescentes y diez niños, a quienes se les brindará atención integral en salud, seguridad y asesoría jurídica para su proceso de reinserción.

Desde febrero de 2025, más de 15.000 venezolanos han regresado al país en el marco de este plan bilateral, que se mantiene vigente pese a la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos desde 2019.

El acuerdo, suscrito en enero de 2025, contempla la repatriación bajo condiciones que Caracas considera dignas, pero ha generado polémicas y acusaciones cruzadas con Washington sobre el trato y la seguridad de los migrantes.