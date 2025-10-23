En un acto retransmitido por Venezolana de Televisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S desplegados estratégicamente en los puntos claves de la defensa antiaérea nacional.

Maduro describió estos sistemas como “una de las armas más poderosas que hay”, destinada a garantizar la tranquilidad, la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.

El mandatario destacó que estos misiles están acompañados de equipos de simulación avanzados que permiten capacitar a miles de operadores, repartidos “hasta en la última montaña, hasta el último pueblo y la última ciudad” del territorio nacional, afirmando que Venezuela debe ser considerada una “patria inexpugnable”.

Sus declaraciones se dan en un contexto de creciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, con la presencia de buques de guerra, submarinos nucleares y aviones de combate, lo que Caracas interpreta como una amenaza y una estrategia para provocar un cambio de régimen.

Por su parte, el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, ha justificado su presencia en la región como parte de una operación para combatir el narcotráfico, especialmente tras confirmar ataques contra embarcaciones consideradas como “narcolanchas” cerca de las costas venezolanas y colombianas.

Esta dinámica ha generado aún más tensión entre ambos países, con una marcada disputa diplomática y militar que coloca a Venezuela en el centro de la región ante escenarios de confrontación.