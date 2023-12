Debido a las grandes hazañas de amor, realizadas por hombres, mujeres, jóvenes en su mayoría e incluso adolescentes, con una inmensa carga de amor, servicio, generosidad, empatía y solidaridad, la corresponsalía de Soy Nueva Prensa Digital Ciudad Bolívar, decidió dar a conocer la labor altruistas de algunas fundaciones.

Es importante destacar que las fundaciones Una Comida por una Sonrisa, Conciencia y Acción Solidaria, Operación Nutry Babys y Manos Extendidas, han realizado tantas jornadas de amor y actividades solidarias que cada una llenaría dos páginas centrales en los antiguos medios impresos, por lo que cada una tendrá su propia historia con protagonistas y todo.

1ComidaX1Sonrisa llega a La Orinoqueña

Para este sábado 30 de diciembre, por la bella temporada, la fundación sin fines de lucro Una Comida por una Sonrisa, organizó junto a la empresa familiar turística Destinos Zoom, una importante jornada de amor en el sector La Orinoqueña, parroquia Agua Salada, vía el puente Angostura, una zona bastante vulnerable.

“La idea de ir para allá es hacer pasar un rato súper agradable a los niños y a todos los habitantes del sector. Llegaremos con mucho amor, alegría, cotufas, algodón de azúcar, perros calientes, vamos a compartir con todas las familias del sector”, informó Edneivys Medina, voluntaria del grupo.

Medina mencionó que nunca han visitado el lugar, así que “aprovechamos la invitación que nos hizo Vivian Azacon, presidenta de Destinos Zoom, y pues allí estaremos todo un grupo y también llevaremos para dona ropita que nos han dado, además de las actividades recreativas con los más pequeños de la zona”.

Alianzas efectivas y afectivas

A todos los mueve el amor, las necesidades de otros, todas las fundaciones sin excepción alguna, mantienes fusiones fructíferas, con alianzas afectivas, porque la filantropía es la que les hace trabajar y efectivas, porque los resultados son importantes y evidentes; salud, alimentación, ropa, calzados…

“Solos no podemos, siempre trabajamos en alianzas, nos hemos fusionado a una gran cantidad de fundaciones, instituciones, personas, siempre con la misma visión, siempre dispuestos a ayudar donde nos necesiten, con el propósito de: cambiar Realidades, llevar amor, buscar sonrisas (…) vamos más allá”, dijo Edneivys.

2023 regalamos hasta casa

“¡Regalamos una casa en Navidad! La historia de Manuel y sus hermanos nos robó el corazón. Niños durmiendo bajo la lluvia sobre colchones que lastimaban sus espaldas. Samuel un niño con desnutrición grave (y no lo van a creer ese día cumplía 1 año, yo al elegir el día de la entrega no lo sabía, solo sabía que debía ser ese sábado)”.

Cuentan con entusiasmo y orgullo la gran hazaña que entre todos lograron hacer realidad, el sueño de la casita propia y una vida de calidad. “De Manuel, Carlos, Jeremías, Elena e Hildemaro, quien dijo meses antes la doctora me va a ayudar y me va a regalar una casa, y yo solo pensé y me pregunté cómo, de dónde”, expresó la pediatra María Torrealba de la fundación San Andrés.

En las redes sociales de estas hermosas personas, están los testimonios y videos de la bendecida familia. @dramariatpediatra, @1comidax1sonrisa, gracias a @yulbertz, @marko, @young_andsweet, @caritom67 y muchos otros que hicieron posible transformar esta realidad.

“Y así Dios me respondió, no hay imposibles si crees en Mí. La Fé de Hildemaro es inquebrantable. Ahora no solo tienen la casa, también una bodeguita equipada llamada La Bendición de Dios, para que puedan comenzar a pescar, es decir no solo le dimos pescado, le enseñamos a pescar”.

Continuó diciendo: “cambiamos para bien humildemente el futuro de una familia, se compró todo nuevo. Ellos no tenían ni un baño. Todos los que ayudaron estas Navidades pueden celebrar, hicieron algo hermoso”.

Finalmente agradecieron a todos los que colaboran de manera constante y anónima a esta gran labor de amor y entrega por el prójimo y los más desposeídos, para darles la oportunidad de mejorar sus vidas.

La próxima entrega será de la fundación Nutry Babys