El próximo viernes 13 de marzo, la comunidad de Ciudad Guayana se unirá en un sentimiento de nostalgia y gratitud para rendir un sentido homenaje a Larrys Salinas.

Al cumplirse diez años de su partida física, la Coral Infantil Integrada de Guayana y la fundación FUNLASA han organizado un evento que promete ser más que un simple recital: será un encuentro de almas para celebrar la vida de un hombre que dedicó cada segundo a demostrar que la música es un lenguaje universal sin barreras.

Bajo el lema «Uniendo nuestras manos, corazones y voces enseñaremos al mundo que todos somos iguales», este concierto especial busca reavivar la llama del trabajo social y artístico que Salinas sembró en la región.

Su labor con niños con diversidad funcional y su capacidad para integrar a la sociedad a través del canto coral dejaron una huella imborrable que, a una década de su ausencia, sigue vibrando con fuerza en cada nota interpretada por sus alumnos y colaboradores.

Melodías que trascienden el tiempo

La cita tendrá lugar en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en el Paseo Rotario, a partir de las 5:30 P.M. Se espera que la velada sea una muestra de la pasión y dedicación que Larrys siempre imprimió en su trabajo.

El repertorio seleccionado para la ocasión no solo buscará deleitar a los asistentes, sino también reflejar los valores de inclusión y amor que caracterizaron la trayectoria del director.

La organización ha extendido una invitación abierta a toda la ciudadanía, amigos, familiares y aquellos que fueron tocados por la labor pedagógica de Salinas.

Por supuesto, el evento se perfila como una noche llena de emociones, donde la música servirá de puente para recordar que, aunque su presencia física ya no esté, su legado continúa vivo en cada niño que encuentra en el arte una forma de expresión y superación.

Un legado de inclusión inquebrantable

Larrys Salinas no solo fue un músico; fue un visionario que creyó en el poder transformador de la cultura. Su trabajo con la Coral Infantil Integrada de Guayana rompió esquemas, llevando el nombre de Venezuela y de la región de Guayana a escenarios internacionales, siempre con un mensaje de igualdad.

Finalmente, este tributo de diez años reafirma que su proyecto no se detuvo con su partida, sino que se ha convertido en una institución de esperanza para las nuevas generaciones de artistas y sus familias.