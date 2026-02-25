La industria de la moda en el estado Bolívar continúa su proceso de expansión y profesionalización. En esta oportunidad, la agencia y academia integral Ilusion Models ha anunciado oficialmente la realización de su «1er Casting 2026», un evento diseñado para descubrir y formar a la próxima generación de modelos bajo un lema que invita a la superación personal: «La mente fija limitaciones, el corazón las sobrepasa».

Esta premisa no es solo un eslogan, sino una declaración de principios que apuesta por la inclusión social y la ruptura de los cánones estéticos tradicionales.

Detalles de la convocatoria

La cita para todos los aspirantes tendrá lugar este sábado 28 de febrero en las instalaciones de Ciudad Traki, específicamente en el Nivel Feria. El horario establecido para la recepción de los participantes es de 2:00 PM a 5:30 PM.

Además, la convocatoria está abierta a personas con actitud, carisma y el deseo de aprender las herramientas necesarias para destacar en las pasarelas y el mundo publicitario.

Al tratarse de una academia integral, el proceso de formación no solo se centra en la estética, sino en la proyección de la personalidad y la confianza.

Antecedentes de éxito rotundo

Este llamado llega tras el resonante éxito del evento «Prensa & Glamour 2025», celebrado el año pasado. Aquel evento no solo fue una vitrina para la moda, sino una fusión interdisciplinaria de arte y talento local que logró reunir a diseñadores, periodistas y figuras públicas de la región.

En dicha ocasión, Ilusion Models demostró su capacidad logística y su visión artística, consolidándose como un pilar fundamental en la formación de talentos en Puerto Ordaz.

Formación integral y proyección

Por supuesto, quienes logren ser seleccionados en este primer casting del año tendrán la oportunidad de acceder a un programa de estudio que abarca desde pasarela básica y profesional.

La academia busca que sus egresados no solo desfilen ropa, sino que se conviertan en embajadores de marcas con un alto sentido de responsabilidad social. La invitación está hecha para quienes deseen transformar su pasión en una carrera profesional en este 2026 que inicia con grandes expectativas para la moda regional.