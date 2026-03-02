La natación regional vivió una jornada histórica en las instalaciones del Centro Italo Venezolano de Guayana (CIVG), donde el club anfitrión se alzó con la victoria absoluta durante el primer Campeonato Estadal de Natación.

Durante tres días de intensa competición, la piscina olímpica de la institución recibió a una destacada delegación de atletas que demostraron el alto nivel técnico y la preparación física que caracteriza a los deportistas de la zona, consolidando este evento como el epicentro de la disciplina en el estado.

La competencia destacó por su carácter inclusivo y diverso, logrando reunir en un mismo escenario a nadadores federados y no federados.

El cronograma de pruebas abarcó un amplio espectro generacional, desde los más pequeños de la categoría Preinfantil, quienes dieron sus primeros pasos en la alta competencia, hasta los experimentados nadadores de la categoría Máster, pasando por los grupos de Asociados y Federados.

La estructura permitió evaluar el relevo generacional y el crecimiento constante de los clubes locales en un ambiente de sana rivalidad.

Podio de torneo estadal

Al cierre de la última jornada, efectuada el pasado sábado 28 de febrero, los resultados oficiales confirmaron la supremacía del equipo del CIVG, que logró una cifra récord de 2.147 puntos, ventaja numérica refleja no solo la cantidad de atletas inscritos por la casa, sino la efectividad de sus entrenamientos al dominar gran parte de los podios.

El segundo lugar del podio general fue ocupado por el Club Deportivo de Natación Cimos, que sumó un total de 664 puntos en una lucha cerrada por los puestos de honor.

Finalmente, el cuadro de honor se completó con la participación del Club Tiburones de Bauxilum, institución que alcanzó la tercera posición tras recolectar 654 puntos.

El evento concluyó con una ceremonia de premiación que celebró la disciplina y el espíritu deportivo, reafirmando el compromiso de las asociaciones locales por mantener el brillo de la natación regional y fortalecer el rendimiento de sus atletas de cara a los próximos compromisos del calendario nacional.