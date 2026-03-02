El ciclismo todo terreno (MTB) retomó el protagonismo este fin de semana con la celebración de la I Válida del Campeonato Nacional y Regional 2026, en el renovado circuito del Parque La Navidad de la ciudad, donde se dieron cita 480 ciclistas de toda Venezuela.

La competición, que marca el inicio del ranking nacional de la disciplina, se desarrolló en un trazado de 3.4 kilómetros acondicionado bajo estándares internacionales.

En la clasificación, el Club Tribike-IMGC se alzó con el primer lugar de la válida regional, logrando imponerse ante las escuadras de A&J Cars y MTB Kids-Orbea, quienes completaron el podio general.

A nivel individual, Isaías Morales, de Tribike-IMGC, se coronó ganador de la categoría Elite Masculino, además de ser el campeón absoluto.

En la femenina, Lhara Amici (Tribike-IMGC) dominó la prueba, logrando el mejor tiempo absoluto femenino a pesar de competir en la división Master B1, mientras que Emariser Domínguez (GoAvante-DreamBike) destacó con una sólida actuación en la Elite.

Por su parte, Jhonny Larrañaga del Team AJ Cars se llevó los máximos honores en la categoría Sub 23.