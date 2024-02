El documental “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías” de Claudia Pinto Emperador le dio el triunfo a Venezuela en los premios Goya al cine español.

La obra narra la vida de la actriz catalana Carme Elías, quien enfrentó el Alzheimer desde 2019.

Pinto, que coincidió su cumpleaños con la noche de la ceremonia, se llevó el galardón a Mejor Documental, superando a otras obras como “Esta ambición desmedida”, “Contigo, contigo y sin mí”, “Iberia infinita” y “Caleta Palace”.

Un regalo inesperado

Pinto recibió el galardón con sorpresa y emoción, y lo compartió desde la tarima con Elías, la estrella indiscutible y cómplice de la directora en su obra final.

«Carme me dijo ayer: Si esto llega a pasar ese es tu regalo y si no yo te saldré a comprarte algo por ahí. Muchísimas gracias, no sabía que se podía estar tan triste y tan feliz a la vez, pero si algo he aprendido en estos cincos años acompañando a Carme es a poner el acento en celebrar la vida», expresó Pinto entre lágrimas.

Una voz para los que sufren

Pinto también mencionó a las «900 mil personas que sufren Alzheimer y otras demencias en este país, que sufren en silencio. A todas las familias, que les cuidan y apoyan».

«Esta película quiere dar voz a todos ellos a través del cine, el arte que nos sostiene, nos transforma y también nos salva en momentos tan difíciles», afirmó.

Un hito para el cine venezolano

Con este premio, Claudia Pinto le dio a Venezuela su segundo galardón en los premios Goya, tras el logro de Miguel Ferrari en 2014 con “Azul y no tan rosa”, que se llevó el premio a la Mejor Película Iberoamericana.

El documental “Mientras seas tú” es la segunda obra de Pinto, quien ya había trabajado con Elías en “La distancia más larga” (2013). La película se presentó en el Festival de Málaga en 2020 y cosechó aplausos de la crítica y el público.