La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este domingo “con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre en Michoacán. En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó sus condolencias a la familia y al pueblo ante esta pérdida irreparable.

Tras conocer el crimen, la mandataria habló de inmediato con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mantiene comunicación constante con el fiscal estatal Carlos Torres Piña para coordinar la investigación.

Sheinbaum anunció la convocatoria del Gabinete de Seguridad para garantizar apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde, quien contaba con protección federal.

La jefa de Estado adelantó una conferencia de prensa para informar con transparencia sobre los avances en la investigación. Reconoció que hechos como este fortalecen la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ramírez Bedolla

El gobernador Ramírez Bedolla también condenó enérgicamente el “cobarde atentado” y afirmó que la secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Nacional coordinan acciones de vigilancia.

Carlos Manzo ganó la alcaldía en 2024 como candidato independiente, luego de haber sido diputado federal bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual se desvinculó para su campaña con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante 2025, Manzo solicitó apoyo federal a Claudia Sheinbaum para enfrentar el crimen organizado y anunció recompensas para policías que abatieran sicarios.

Esta postura de la presidenta y el gobernador es clave para enfrentar el desafío de la violencia en Uruapan y busca dar una respuesta firme y justa al asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.