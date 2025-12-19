En el marco de una especial confluencia deportiva, junto a sus padres y representantes la mayoría de los atletas del Club Jigoro de Judo, se llevó a cabo el acto de cierre de actividades deportivas del presente año.

Encabezados por el profesor Eliécer Cabello, presidente del referido ente de esta disciplina de artes marciales, la familia del club Jigoro se reunió en el marco de la fiesta de cierre de actividades que culminó con varios logros alcanzados, entre ellos los que protagonizaron más recientemente los atletas Natalia Grimón en la categoría -52 infantil A y Dilan Herrera, en la versión infantil B -58 kgrs de peso, para hacer resaltar nuevamente la gama deportiva de primer impacto que posee el judo del estado Bolívar general y en este caso particular, el club mencionado.

De igual manera el aporte vital del sensei Arturo Zapata, otro de los importantes pilares que sostiene a este club, quien rescató la importancia valorada de los más de 80 atletas que conforman esta organización deportiva, y además vinculados desde las categorías preinfantil, preinfantil A, infantil B, juvenil y adultos, haciendo grande el valor que posee Jigoro con sus 44 años de fundado y 38 llevando la emoción en el tatali con la reconocida Copa Jigoro de judo.

Durante el compartir, también se llevó a cabo el siempre alegre intercambio de regalos entre integrantes del Club Jigoro y dos rifas de unas tortas, que hicieron el instante más alegre.