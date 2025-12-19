Vinotinto Femenina ya conoce su destino para el Campeonato Sudamericano Sub-20, que se disputará en Paraguay del 4 al 28 de febrero de 2026.

La «Vinotinto», bajo la dirección técnica de Ángel Hualde, quedó integrada en el Grupo A junto a las selecciones de Paraguay, Colombia, Chile y Uruguay.

Este certamen otorgará cuatro plazas directas para la Copa del Mundo Femenina Sub-20, la cual se llevará a cabo en Polonia durante el mes de septiembre de ese mismo año.