CARGADO DE MUCHO OPTIMISMO Noel Sanvicente asume las riendas del Zamora. El guayanés debe poner orden y presionar para que le cumplan de manera puntual con el pago a la plantilla, ya que les adeudan tres meses.

Un mal de nunca acabar en el balompié local. Los números de José María Morr con la furia llanera fueron de 8 victorias, 4 empates y 14 derrotas. Tiene todo listo con la escuadra de Lara para la venidera zafra de la Liga FUTVE 2.

UNO DE LOS PARTIDOS más atractivos de la primera ronda del Mundial de Norteamérica será el 17 de junio entre la Portugal de Cristiano Ronaldo frente a la selección colombiana de James Rodríguez, en lo que es un juego clave para definir el líder del grupo.

UN TÉCNICO CRIOLLO DICE PRESENTE en la contienda, me refiero a Daniel Blanco, quien será asistente en el combinado de Panamá y se convierte en el segundo venezolano en este tipo de eventos.

El primero fue el merideño Ali Cañas, quien formó parte del staff de entrenadores de Ghana en Alemania 2006.

DE LOS DELANTEROS más completos de Venezuela, Edwuin Pernía, un gran definidor que cae bien por ambas bandas y no perdona cuando le otorgan libertades.

El ídolo de San Juan de los Morros renovó contrato y es una de los mejores pagados en las filas de la Academia Puerto Cabello. Hará dupla en ataque con el rendidor José ‘Tucani’ Hernández.

Los carabobeños han fichado jugadores de peso. El Deportivo Táchira también ha sumado nuevas piezas. Tremendo reto para el charrúa Álvaro Recoba ante una fanaticada súper exigente y en una plaza como San Cristóbal.

MAIKEL GARCIA es un general como tercera base y su guante de oro con Kansas City fue bien merecido tras promediar 980 de fildeo. El artillero de 25 años sello una extensión de cinco años más de contrato y es muy querido por los fanáticos.

Estos Bravos de Margarita están súper bravos de verdad y galopan firmes en la cima de la candente pelota criolla bajo el mando del mirandino Henry Blanco.

Cardenales luce compacto. Se nota el buen manejo del barquisimetano César Isturiz en su primera zafra como manager. Los pájaros rojos van proyectados a clasificar.

SIGUE DESLUMBRANDO con su gran potencial y talento el astro Nikola Jokic, quien ya colecciona doce triples dobles en lo que va de campaña de la NBA para apuntalar a los Nuggets. El serbio forma parte de los diez mejores jugadores del mundo.

En Maracay los números no daban y el alto mando de los Toros de Aragua decidió no competir para la venidera temporada de la Súper Liga Profesional de baloncesto. Un duro golpe para la ferviente fanaticada de la ciudad jardín.

Esta es la última columna del año, volveremos a encontrarnos en la segunda semana de enero y ojalá el 2026 nos traiga éxitos y mucha salud.

Gran abrazo para todos los apreciados lectores. Un periodo de mucha tristeza por la marcha del apreciado amigo Oswaldo Muñoz, una persona noble y humilde que me ha ayudado mucho en la vida.

Nunca lo olvidaré …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.