La primera victoria de Tiburones de La Guaira como visitante contra Bravos en casi dos años llegó en un momento importante, porque los mantiene en una buena posición en la pelea por acceder al Round Robin, aunque no evitó la clasificación de Bravos.

Desde el comienzo del encuentro, los escualos tomaron el comando del marcador y nunca lo perdieron hasta que cayó el out número 27.

Fue un triunfo 9-2 sobre los insulares que deja a los Tiburones en el quinto lugar de la tabla (el que da la ventaja de localía en la Serie del Comodín), y que le da certezas en su rotación de abridores con el novato Ángel Macuare.

El derecho amarró a un lineup lleno de bateadores con mucha experiencia en el circuito aplicando el plan trazado con el cátcher Sebastián Rivero.

Tiburones tenía siete derrotas consecutivas en sus partidos del calendario regular en la isla entre la temporada 2024-2025 (4) y la 2025-2026 (3).

Tras este compromiso, Tiburones de La Guaira descansará en Nueva Esparta y debe regresar a Caracas para jugar este viernes contra Anzoátegui en el Universitario. Su abridor en este duelo será Ricardo Pinto, quien hará su primera apertura de la campaña. Bravos tendrá jornada de descanso.

Jackson Chourio debutó en el triunfo de Jackson Chourio

Un rally de seis carreras en el tercer inning le bastó a las Águilas del Zulia para apuntarse un triunfo importante ante los Leones del Caracas este jueves, en el primer duelo de una miniserie de dos choques en el Estadio Luis Aparicio ‘El Grande’ de Maracaibo.

La victoria de 6 rayitas por 3 le da un respiro a los rapaces, que venían de sufrir un par de derrotas consecutivas en la décima semana de acción en la LVBP y que ahora vuelven a jugar para .500 y recuperan el cuarto lugar de la tabla.

En la escuadra de la capital zuliana tienen desde hoy en el lineup al grandeliga Jackson Chourio, y aunque se fue en blanco en cuatro turnos, tuvo incidencia en el resultado.

Fue ante un batazo suyo abriendo el tercer episodio que el campocorto de los melenudos, Orlando Arcia, cometió un error que abrió la puerta a la remontada de los dueños de casa. La visita había cruzado el plato una entrada antes para abrir el marcador.

El dominicano Delvis Alegre (1-1) fue el pitcher ganador tras una buena apertura en la que llegó a 5.0 innings y permitió seis hits y dos carreras, con un ponche y sin boletos. Cinco relevistas se combinaron para preservar el resultado ante la peligrosa toletería de Leones y Silvino Bracho consiguió sin problemas su salvado número 11 para afianzarse en el liderato.

La derrota fue para el zurdo José Marcos Torres (3-1), que tuvo tal vez su peor salida de la temporada. Tras el error de Arcia no consiguió la brújula y se marchó con 2.1 innings de labor y tras recibir seis inatrapables, cinco rayitas (tres limpias), otorgar una base por bolas y retirar a tres por la vía del ponche.

Wilfredo Tovar (5-2, un doble) y José Rondón (4-3, un doble y una anotada) siguieron con su buen momento ofensivo, pero no pudieron evitar una derrota que complica aún más la situación de los melenudos. Por las Águilas se destacaron con el madero Alí Castillo, Andrés Chaparro, Isaías Tejeda y Ángelo Castellano, con un par de imparables cada uno.

Lo que viene

Este viernes se jugará el segundo duelo de esta serie en Maracaibo y último entre estas escuadras en la campaña regular. El turno en la rotación del mánager José Alguacil le corresponde al derecho Jesús Vargas, mientras que por los rapaces subirá al montículo el dominicano y también diestro Wendolyn Bautista.

Yonny Hernández dejó al Cardenales solo en el 2do lugar

Sencillo de Yonny Hernández al jardín central en la conclusión del octavo inning, empujó desde la intermedia a César Izturis Jr., con la carrera que rompió empate a tres carreras y dio el triunfo 4-3 al Cardenales de Lara sobre Caribes de Anzoátegui, la noche de este jueves en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

De este modo, Lara, que la víspera había sido apaleado 16-2 en el primero de la serie en el mismo escenario, recuperó el segundo lugar de la tabla de posiciones, luego de dividir y quedar con récord de 27-24. El conjunto indígena, con este revés baja a 25-24.

Danry Vásquez inició la entrada con sencillo a la izquierda, ante el dominicano Francis Peguero (0-3), sexto brazo que subió a la loma por Anzoátegui y a la postre perdedor del encuentro.

Alí Sánchez avanzó al corredor con toque de sacrificio por la inicial. El imparable de Hernández empujaría a Izturis con la anotación del gane.

La victoria correspondió a Christian Cosby (3-2), cuarto lanzador utilizado por el mánager César Izturis. El dominicano Listher Sosa liquidó el noveno episodio para llevarse su cuarto salvado. Edgar Navarro conquistó su quinto hold. Mientras que el panameño Miguel Gómez sufrió su primer salvamento desperdiciado.

Lara golpeó 12 imparables contra 10 de sus oponentes. Pero el mayor detalle se apreció en la defensa, renglón en el cual Cardenales llegó al encuentro en calidad de líder y que se vino a menos en este choque al cometer cuatro errores. El club oriental – en contraparte – jugó de manera impecable al campo.

Lo que viene

Anzoátegui se trasladará este viernes a Caracas para medirse a Tiburones de La Guaira, con quienes cerrarán su serie particular que gana 4-3. Por su parte, Lara será anfitrión de Navegantes del Magallanes, equipo con el cual iguala 3-3 la confrontación particular. Dependerá de los envíos del zurdo Cleiverth Pérez (1-1; 5.11) para tratar de hundir al navío.

Tabla de la pelota nacional 2025/26

EQUIPOS JJ JG JP AVE DIF.

* Bravos de Margarita 51 29 22 .569 0

Cardenales de Lara 51 27 24 .529 2

Caribes de Anzoátegui 49 25 24 .510 3

Águilas del Zulia 50 25 25 .500 3.5

Tiburones de La Guaira 51 25 26 .490 4

Tigres de Aragua 52 25 27 .481 4.5

Navegantes del Magallanes 50 24 26 .480 4.5

Leones del Caracas 50 22 28 .440 6.5

Juegos de hoy

Leones vs Águilas 07:00 PM Estadio Luis Aparicio

Navegantes vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Caribes vs Tiburones 07:00 PM Estadio Universitario

Sábado 20 de diciembre

Tigres vs Águilas 05:00 PM Estadio Luis Aparicio

Tiburones vs Navegantes 05:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Cardenales vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar

Caribes vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta