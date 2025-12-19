El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cambió su retórica este viernes y destacó la importancia de que la Unión Europea (UE) aprobara seguir financiando a Kiev con la emisión de nueva deuda, tras advertir que Ucrania tendría «un gran problema» si los Veintisiete rechazaban destinar los activos rusos congelados para mantener a flote al país.

«Esta decisión da a Ucrania certeza financiera para los próximos años», dijo Zelenski durante su visita oficial a Polonia. El dinero se destinará principalmente a reforzar las capacidades militares del país si continúa la guerra, y a la reconstrucción si el presidente de EE. UU., Donald Trump, logra un acuerdo de paz.

La UE inmovilizó indefinidamente los activos rusos en su jurisdicción, tras una maniobra legal que evita que un veto de Hungría los libere. El viceministro de Exteriores ucraniano, Serguí Kislitsia, señaló que «lo perfecto es enemigo de lo bueno», reconociendo la importancia de la ayuda financiera a pesar de no obtener los activos rusos.

Según el FMI, Ucrania necesita más de 136.000 millones de euros en los próximos dos años. La UE contribuirá con 90.000 millones, que podrían haberse obtenido de los 210.000 millones en activos rusos inmovilizados, pero la oposición de Bélgica y otros países impidió este paso.

La UE descartó el uso de los activos rusos, excluyendo a Hungría, Eslovaquia y la República Checa del mecanismo de ayuda. El ministro de Finanzas ucraniano, Serguí Marchenko, destacó que los fondos son de facto no reembolsables y libres de interés, condicionados a que Rusia pague reparaciones.

La decisión podría impactar las negociaciones de paz impulsadas por Trump, quien propone usar los activos rusos como moneda de cambio. Expertos señalan que la presión de EE. UU. y la posición de Bélgica influyeron en la decisión europea. Aunque el crédito cubre parcialmente las necesidades de Ucrania, no resuelve sus problemas económicos e institucionales sistémicos.