Pese a los tropiezos con su servicio, Coco Gauff volvió a demostrar por qué es una de las figuras más prometedoras del tenis femenino. La estadounidense superó el sábado 6-4, 6-3 a la italiana Jasmine Paolini y aseguró su lugar en la final del Abierto de Wuhan.

Durante el encuentro, la joven de 21 años tuvo que sobreponerse a siete dobles faltas y a un segundo set particularmente complicado, en el que llegó a encadenar cinco errores consecutivos con el saque.

Sin embargo, su fortaleza mental y consistencia en los momentos clave le permitieron ganar los últimos cuatro juegos y cerrar el partido a su favor.

“Hice lo que necesitaba para avanzar”, declaró Gauff tras el encuentro, satisfecha por haber mantenido la concentración en medio de las dificultades.

Un duelo entre compatriotas por el título

En la final, Gauff se enfrentará a su compatriota Jessica Pegula, quien protagonizó una remontada ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, con parciales de 2-6, 6-4 y 7-6 (2).

Será un duelo entre dos representantes del tenis estadounidense que atraviesan un excelente momento en el circuito.

Estadísticas que impresionan

Aunque Gauff lidera la temporada con 378 dobles faltas —más de 120 que cualquier otra jugadora—, también destaca en otro aspecto: sus 13 triunfos ante tenistas del Top 10 en torneos WTA 1000 son la mayor cantidad lograda por una jugadora menor de 22 años desde 2009, según datos del circuito profesional.

Por su parte, Paolini, quinta clasificada en Wuhan, venía de eliminar a la campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, y había ganado sus tres encuentros anteriores frente a Gauff esta misma temporada.

Esta vez, sin embargo, fue la estadounidense quien logró romper la racha y avanzar un paso más hacia el título.