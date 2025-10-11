La Vinotinto dirigida por Oswaldo Vizcarrondo sufrió una derrota por la mínima diferencia ante Argentina en el primer amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

Aunque la selección venezolana no logró sumar, mostró una actitud renovada y momentos de buen funcionamiento ante un rival que impuso su jerarquía desde el inicio.

Durante la primera mitad, la campeona del mundo dominó completamente la posesión del balón, moviéndolo con paciencia y precisión para abrir espacios en la defensa criolla.

Venezuela, por su parte, optó por replegarse y mantener un bloque bajo, intentando sorprender en contragolpes.

Contreras, el salvador bajo los tres palos

El guardameta José Contreras fue la figura del primer tiempo, evitando en varias ocasiones que el marcador se abriera antes de tiempo.

Sin embargo, al minuto 31, Giovani Lo Celso logró romper la paridad tras una rápida jugada colectiva.

La anotación cayó justo después de una clara ocasión venezolana: un contragolpe conducido por Juanpi Añor y Gleiker Mendoza dejó a Alejandro Marqués solo frente al arquero, pero su remate se fue desviado, ahogando el grito de gol.

Un segundo tiempo más parejo

La segunda mitad estuvo marcada por los roces y las interrupciones, aunque ambos técnicos aprovecharon para rotar a sus jugadores.

Contreras volvió a lucirse con varias intervenciones, mientras que la Vinotinto rozó el empate con un potente disparo de Teo Quintero que se estrelló en el travesaño.

Pese al resultado, Vinotinto mostró una versión más sólida y ordenada, evidenciando que el nuevo ciclo bajo Vizcarrondo en este caso ante Argentina apenas comienza a tomar forma.

El próximo compromiso del combinado nacional será el lunes 13 de octubre ante Belice, a las 9:00 p.m. (hora de Venezuela).