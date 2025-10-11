La legendaria actriz Diane Keaton falleció este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos, según confirmaron allegados de su familia a la revista People. La noticia conmocionó al mundo del cine, donde Keaton fue una de las intérpretes más queridas y admiradas por su naturalidad, versatilidad y carisma.

Aunque los familiares no ofrecieron detalles sobre las causas del fallecimiento, solicitaron privacidad en este momento de profundo dolor.

De “El Padrino” a “Annie Hall”: una estrella irrepetible

Keaton alcanzó la fama internacional en la década de los setenta al interpretar a Kay Adams-Corleone en El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola. Su participación en la trilogía la consolidó como una figura esencial del cine estadounidense.

Posteriormente, su colaboración con Woody Allen en varias películas, entre ellas la icónica Annie Hall (1977), marcó un antes y un después en su carrera. Gracias a este papel, Keaton obtuvo el premio Óscar a Mejor Actriz, reconocimiento que confirmó su lugar entre las grandes leyendas de Hollywood.

Un legado que trasciende

Con una filmografía que incluye títulos como Alguien tiene que ceder y Manhattan, Keaton se destacó no solo por su talento, sino también por su estilo personal y su independencia artística. La influencia de Diane Keaton se extiende más allá del cine, inspirando a nuevas generaciones de actrices y espectadores.