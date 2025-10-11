En recientes entrevistas con Rolling Stone UK y en el pódcast The Diary of a CEO, Louis Tomlinson compartió uno de los capítulos más duros de su vida: la muerte de su excompañero y amigo, Liam Payne. El cantante confesó que la pérdida lo marcó profundamente.

“Fue realmente, realmente, imposiblemente difícil para mí lidiar con perder a Liam”, expresó Tomlinson. A pesar de haber atravesado antes la muerte de familiares cercanos, reconoció que esta vez fue distinto. “Fui ingenuo al pensar que eso me prepararía. Es muy distinto, nunca antes perdí a un amigo”, admitió.

El artista relató además cómo se enteró de la trágica noticia: fue Niall Horan quien lo llamó mientras manejaba por Los Ángeles, poco después de dejar a su hijo Freddy en la escuela.

En medio del shock, Tomlinson confesó haber sentido impotencia y culpa. “Mi 150% no fue ni medianamente suficiente, y esa es mi arrogancia de pensar que pude haber hecho algo por Liam, cuando lo que pasaba era mucho más profundo”, reflexionó.

El legado de Payne en One Direction

Tomlinson dedicó también palabras de admiración a Payne, destacando su papel esencial dentro de One Direction. “Él era el par de manos más seguras en la banda”, afirmó. “Todos éramos bastante inexpertos, pero él estaba exactamente donde debía estar desde su primera audición en The X Factor”.

Según contó, todos los integrantes compartían ese respeto hacia Payne, aunque en aquel entonces el orgullo juvenil les impedía expresarlo. “Ninguno lo habría admitido en ese momento, pero todos lo veíamos de esa manera”, dijo.

En un tributo previo, Tomlinson incluso lo había definido como “la parte más vital de One Direction”, destacando su oído perfecto, su presencia escénica y su talento como compositor.

Una despedida marcada por el silencio

El intérprete de Walls también habló, por primera vez con franqueza, sobre la separación de la banda en 2015. Recordó aquella última reunión como un momento lleno de tensión y vacío emocional. “Nunca había sentido una energía así en la habitación. Había una vacuidad”, contó.

Tomlinson admitió haber sido “ingenuo” al preguntar cuánto duraría el supuesto hiato. “Nunca hubo una respuesta”, señaló. Años después, con la distancia y el dolor de la pérdida, su mirada hacia ese capítulo de su vida parece teñida de nostalgia y gratitud, pero también de una tristeza que aún no termina de sanar.