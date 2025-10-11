La Alcaldía del Municipio Caroní informa a la ciudadanía que, con motivo de la celebración de la trigésimo primera edición de la Media Maratón “Guerrera 21K”, se implementará un cierre temporal de diversas vías en Puerto Ordaz y San Félix este domingo 12 de octubre de 2025.

Para garantizar la seguridad de los participantes y el buen desarrollo de la jornada deportiva, las calles permanecerán bloqueadas desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en el recorrido establecido.

Puntos y vías por el cierre * Avenida Dalla Costa con calle Diego Osorio. * Cruce de la 45. * Semáforo del Hospital Guaiparo * Avenida Dalla Costa con cruce en línea del Tren y Puente Seco. * Entrada del Parque Guayana Esequiba. * Avenida Guayana desde la entrada del Club Náutico y esquina de Tribunales. * Redoma de Periodista. * Avenida Principal de Castillito (varios bloques cerrados). * Semáforo de La Bera. * Avenida Las Américas. * Esquina de Los Cuatro Bancos. * Carreras de Ciudad Piar (cierre total). * Carreras de La Paragua (cierre total). Se exhorta a los conductores y residentes de las zonas a tomar las previsiones necesarias, utilizar vías alternas y acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tránsito desplegados. La Alcaldía de Caroní agradece la comprensión de la colectividad y extiende una invitación a apoyar masivamente a los atletas en esta fiesta deportiva que une a Ciudad Guayana.