La Alcaldía del Municipio Caroní informa a la ciudadanía que, con motivo de la celebración de la trigésimo primera edición de la Media Maratón “Guerrera 21K”, se implementará un cierre temporal de diversas vías en Puerto Ordaz y San Félix este domingo 12 de octubre de 2025.
El evento, que contará con la participación de más de 1.500 atletas, dará inicio a las 6:30 de la mañana desde el Parque Guayana Esequiba (antiguo Parque La Fundación). Además de la carrera de 21 kilómetros, se realizará una caminata familiar de 5 kilómetros.
Para garantizar la seguridad de los participantes y el buen desarrollo de la jornada deportiva, las calles permanecerán bloqueadas desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en el recorrido establecido.
Puntos y vías por el cierre
* Avenida Dalla Costa con calle Diego Osorio.
* Cruce de la 45.
* Semáforo del Hospital Guaiparo
* Avenida Dalla Costa con cruce en línea del Tren y Puente Seco.
* Entrada del Parque Guayana Esequiba.
* Avenida Guayana desde la entrada del Club Náutico y esquina de Tribunales.
* Redoma de Periodista.
* Avenida Principal de Castillito (varios bloques cerrados).
* Semáforo de La Bera.
* Avenida Las Américas.
* Esquina de Los Cuatro Bancos.
* Carreras de Ciudad Piar (cierre total).
* Carreras de La Paragua (cierre total).
Se exhorta a los conductores y residentes de las zonas a tomar las previsiones necesarias, utilizar vías alternas y acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tránsito desplegados.
La Alcaldía de Caroní agradece la comprensión de la colectividad y extiende una invitación a apoyar masivamente a los atletas en esta fiesta deportiva que une a Ciudad Guayana.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!