Cientos de habitantes se ven afectados por el deterioro de la carrera Caruachi, en Alta Vista Norte, parroquia Universidad de Puerto Ordaz. Grandes huecos y charcos imposibilitan el paso de vehículos y deterioran el parque automotor de los residentes.

Los sectores más perjudicados son las residencias Unasur y Vista Real, además de trabajadores de la emisora Cuyuni y vecinos de Los Raudales, quienes a menudo utilizan esta vía como alternativa para incorporarse en la avenida Las Américas.

Vecinos denuncian que la prolongada falta de interés y acción por parte de las anteriores autoridades de la alcaldía de Caroní y la gobernación del estado Bolívar permitieron el colapso y el abandono de esta importante arteria.

En repetidas oportunidades, solicitaron al alcalde saliente Tito Oviedo la reparación urgente de la calle, pero no recibieron respuestas ni soluciones.

Los residentes esperan que el nuevo alcalde de Caroní, Yanny Alonzo, junto a la gobernadora Yulisbeth García, atiendan las peticiones y realicen las obras necesarias.

Además, los vecinos exigen la instalación de alumbrado público, ya que la oscuridad nocturna favorece la acción delictiva de antisociales que acechan a quienes regresan a sus hogares, poniendo en riesgo su seguridad.