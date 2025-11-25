Con el objetivo de orientar sobre el desarrollo infantil, el Colegio de Fisioterapeutas del estado Bolívar llevó a cabo exitosamente la charla «Perspectivas psicomotoras de nuestro bebé (conociendo su desarrollo)» el pasado sábado 22 de noviembre.

El evento contó con la participación de expertos que abordaron temas como señales de desarrollo normal, el momento oportuno para consultar a un especialista ante posibles alertas y estrategias efectivas para impulsar la estimulación adecuada en cada etapa del crecimiento.

Asimismo, los especialistas facilitaron un listado de centros de rehabilitación y neuroestimulación disponibles en Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, en caso de que las familias detecten alguna anomalía o requieran apoyo para el desarrollo de sus hijos.

En Puerto Ordaz, se encuentra Fundacion Mundo Sonrisas, Hospital de Clínicas Caroní, Centro de Estimulación Creatividad y Aprendizaje (CECREA).

Mientras que en Ciudad Bolívar, están Centro de Desarrollo Número 5, Unidad Educativa Carlos Fragachan – Impedimentos Físicos, Programa Madre Canguro Ambulatoria, Fundación Social y Unidad de Neurodesarrollo y Neurorrehabilitación BabyBrain.

Para cerrar, los especialistas invitaron a las madres, padres y representantes a estar atentos a las señales del desarrollo de sus pequeños y a utilizar estos recursos especializados en caso de necesitar orientación profesional.