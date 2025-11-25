Familiares y allegados del señor José López Scott hacen un llamado a la comunidad para obtener cualquier información que pueda llevar a su localización a las autoridades policiales.

López Scott se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 14 de noviembre.

La última vez que se le vio fue en el sector Los Mangos de Puerto Ordaz, mientras asistía a una reunión del consejo comunal de la zona.

En el momento de su desaparición, vestía una camisa azul y pantalón negro.

Su hija, Ornella López Villarroel, quien reside actualmente en Panamá, ha manifestado su profunda preocupación y está solicitando encarecidamente la colaboración ciudadana.

«Mi padre no es agresivo. Pido a las autoridades que actúen y a la comunidad que por favor nos ayude con cualquier dato, información o foto si lo han visto,» expresó la señora López Villarroel.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de José López Scott, por mínima que sea, comunicarse de inmediato al siguiente número de contacto: 0414.096.15.80

La familia agradece de antemano cualquier colaboración que pueda contribuir a que José López Scott regrese a casa sano y salvo.