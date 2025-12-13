El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, ordenó este viernes movilizar «todas las capacidades» militares y policiales para contrarrestar el paro armado de tres días anunciado por el ELN, que inicia el 14 de diciembre en rechazo a la supuesta «intervención imperialista» de EE.UU.

«El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, niños, mujeres y campesinos en algo que llaman cínicamente ‘paro armado’, pero es constreñimiento criminal», declaró Sánchez. Aseguró que «todos nuestros militares y policías están en alerta para neutralizar esta amenaza».

La guerrilla justificó la medida por las «amenazas de intervención» y «nueva fase neocolonial» de Donald Trump, oponiéndose al «saqueo de riquezas naturales». El paro arranca el 14 de diciembre a las 06:00 hora local (11:00 GMT) y dura hasta el 17, restringiendo vehículos, movilidad, comercios y con posibles agresiones.

El ELN opera en 231 municipios de 19 departamentos –bastiones en Chocó, Norte de Santander, Arauca– y 8 estados venezolanos, según Insight Crime. Critica el despliegue estadounidense en el Caribe y Pacífico contra narcotráfico.

El anuncio ocurre tras el vencimiento en agosto de 2024 de un cese bilateral, sin reactivación. La ‘paz total’ de Gustavo Petro no avanza con el ELN, mientras organismos internacionales alertan del agravamiento del conflicto armado.