Bryan Stern, veterano de guerra estadounidense que dirigió la operación secreta para evacuar por mar a la opositora venezolana María Corina Machado, afirmó este viernes que nadie le ha contactado para repatriarla, pese a su deseo de volver tras recibir el Nobel de la Paz en Oslo.

«No nos han pedido que hagamos eso. Le dije a María que no debería regresar, porque el mundo la necesita. Prefiero que esté fuera y a salvo», declaró Stern en rueda de prensa virtual.

Fundador de Bull Rescue Foundation –especializada en extracciones de zonas de conflicto–, detalló que la misión tomó 15-16 horas con medios terrestres, marítimos y aéreos.

Un contacto del equipo de Machado lo alertó sin revelar su identidad. Como uno de los rescates más altos en sus 800 operaciones, implicó disfraz con peluca para evadir 10 controles desde un suburbio de Caracas hasta un puerto pesquero. Allí abordó una lancha que la llevó a un barco en altamar rumbo a Noruega.

Llegó tarde a la ceremonia –recibida por su hija–, pero debutó públicamente desde enero. Stern negó ayuda del Gobierno de EE.UU., aunque coordinó con mandos militares para evitar ser blanco de bombardeos antinarcóticos en costas venezolanas: «Dos barcos en la noche frente a Venezuela podían malinterpretarse».

La operación fue financiada por donantes venezolano-estadounidenses «descontentos con Maduro». Stern descartó conocimiento o apoyo del régimen chavista: «Probablemente estén avergonzados e irritados».