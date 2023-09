Rodolfo Sancho afirmó que se va «tranquilo» tras visitar a su hijo en prisión en Tailandia

"Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo (...). Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable , que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país" explicó Sancho aún desde Bangkok, antes de viajar a España este sábado.