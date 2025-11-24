Un delincuente ingresó a la casa del comerciante de chatarra y luego de una acalorada discusión, el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó dos veces a su víctima y luego huyo de la vivienda de Carlos José Pérez Gil de 34 años de edad, el crimen ocurrió en San Francisco de Asís, estado Aragua.

El ataque fue perpetrado por un hombre apodado “El Edgar”, conocido por su historial delictivo en la zona. Se presume que el asesino cruzó la frontera hacia Colombia para evadir a las autoridades policiales.

Los vecinos del sector han manifestado su preocupación y exigen a las autoridades una acción contundente que ponga fin a la reincidencia delictiva que afecta a la comunidad.

El temor y el clamor por la justicia se hacen palpables en las calles de San Francisco de Asís tras este brutal asesinato.

Las investigaciones oficiales continúan su curso, mientras los familiares y allegados de la víctima buscan respuestas y justicia ante esta tragedia que enluta a la localidad.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, buscan al antisocial, igualmente intentan saber el móvil del suceso, aunque no descarta que se trató de una deuda pendiente.