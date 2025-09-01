El día viernes, en horas de la tarde, la empresa Corpoelec restableció el servicio eléctrico en la manzana 57 del sector II de Gran Sabana, parroquia Unare de Puerto Ordaz, tras permanecer más de doce días sin fluido eléctrico aproximadamente cincuenta negocios en la zona comercial principal.

Los trabajadores de la corporación trabajaron hasta altas horas de la noche para reemplazar los transformadores que se habían quemado en el banco que suministraba electricidad a esta área. Se sustituyeron dos transformadores por otros de 37.5 KVA con mayor capacidad para solucionar el problema.

Oswaldo Márquez, comerciante de la zona conocida como Core 8, agradeció al gerente de Corpoelec por la pronta respuesta y explicó que los transformadores comenzaron a presentar fallas hasta que uno explotó, seguido del segundo, dejando sin electricidad más de cincuenta locales. Para evitar más daños, se desconectó un tercer transformador hasta que se hizo el reemplazo.

Aunque varios comerciantes expresaron su gratitud por la solución, manifestaron que debieron esperar más de doce días, lapso durante el cual sufrieron pérdidas significativas, especialmente de alimentos refrigerados, lo que compromete su inversión.

Además, un vendedor señaló la necesidad de realizar mantenimiento regular a las líneas de alta tensión y bancos de transformadores para evitar colapsos generados por sobrecargas frecuentes.