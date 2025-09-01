Un trágico accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada del viernes en el sector La Macarena, parroquia Agua Salada, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, cobró la vida de dos jóvenes.

El incidente involucró el volcamiento de una camioneta tipo Trail Blazer color gris, cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades. Equipos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, bomberos municipales y otros organismos de prevención acudieron rápidamente al lugar tras recibir la llamada de emergencia.

Génesis de los Ángeles Acuña García de 20 años y Uriel David Reyes García de 28 años de edad fallecieron de manera instantánea debido a la magnitud del siniestro.

Según informes preliminares, existe la posibilidad de que los jóvenes estuvieran bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, un factor que se encuentra en análisis por las autoridades.

Las pesquisas continúan para esclarecer las circunstancias que provocaron este fatal accidente que ha causado conmoción y tristeza en la comunidad local.