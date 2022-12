La Comisión de Ecología, ambiente y Desarrollo Agrario municipal presentó este miércoles su balance de gestión a la ciudad, donde aseguran que los mayores generadores de basura en el municipio son las instituciones públicas, que no cuentan con planes para combatir la situación por parte de la alcaldía.

Aliana Estrada concejal del municipio y titular de la referida comisión argumentó que el ente público mantiene una política de «oídos sordos», ante el incremento en la generación de desechos biológicos, en los centros asistenciales del municipio.

Destacó que dentro de los logros y avances está la premisa de resolver, actualizar y adecuar las Ordenanzas municipales que tienen que ver con la afectación del ambiente, al mismo tiempo que lograron avanzar con los temas de desarrollo agrario y el mal servicio del agua en la ciudad.

«Eso por una parte ayuda mucho con la situación a resolver, porque en el municipio Caroní, de acuerdo a las investigaciones hechas, hay una carencia de un plan ambiental derivado de la potestad del alcalde, se requiere una política ambiental dentro del municipio, para que los ciudadanos estemos enfocados en que se debe hacer en materia ambiental».

Nuevamente le exigió al alcalde Tito Oviedo que conteste todas las comunicaciones enviadas durante el año, ya que no ha dado repuestas y se requiere saber cuál es la postura de la autoridad municipal en torno a las solicitudes hechas. «Debe responder no a los concejales, sino a los ciudadanos, ya que el no tener respuesta significa que la calidad de vida del guayanés no es del interés para el burgomaestre».

Sincerar catastro

Tal como lo explicó Estrada, una de las consideraciones más importantes que tuvieron este año es la expresa necesidad de elevar el catastro de la recolección de los tributos al municipio, porque eso hace que la distribución de la recolección sea entre un mayor número de ciudadanos y no entre pocos. «Los guayaneses requerimos que la tarifa y esos precios bajen, porque tenemos una situación económica muy complicada, se requiere que sea de ordenamiento específico para que el bolsillo del guayanés no se le complique».

En este orden denunció que los concejales en Caroní funcionaron sin dinero para cumplir sus funciones debido a que no hay presupuesto que soporte el quehacer de los ediles locales.

Finalmente anunció que para el año 2023 la bandera de trabajo es atender lo previsto, continuar avanzando en concretar soluciones e innovar, para no quedar en la queja sino proponer soluciones a los problemas de la ciudad.