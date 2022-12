La presentadora y cantante venezolana, Patricia Zavala preparó para todos sus seguidores un regalo cargado de la nostalgia y emoción de las festividades navideñas con el lanzamiento de un EP para estas fechas.

Está disponible todas las plataformas musicales con 5 temas íconos de la navidad.

“Happy Xmas”, “All I want for Christmas is you”, “Santa Baby”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Feliz Navidad”, canciones que sin importar en qué momento del año se escuchen, siempre te transporta a la felicidad que genera la llamada “mejor época del año”.

Esta producción distribuida a nivel mundial por la empresa del cantautor Ricardo Montaner y en Venezuela junto al equipo de trabajo de Gocho Music y Sky Music Group.

Debido al momento vemos propicia la ocasión de trabajar el track del EP, les presentamos “Feliz Navidad” cuenta con la composición de José Feliciano, producción de Mariano Otero, productor de grandes artistas y especialista en el estilo del Big Band; arreglos de Juan Cruz de Urquiza y masterizado por Juan Pablo Alcaro.

Este EP es sin duda alguna muy especial. Contiene temas conocidos a nivel mundial, que el público siempre los ha escuchado en voces de otros talentosos artistas y el reto fue muy grande: “había muchas opciones a la hora de elegir lo que iba a cantar, pero la idea siempre fue reinventar sin desapegarnos de las versiones originales. Lo que quiero es que quienes lo escuchen sientan que se le aportó algo especial a cada canción. Quiero que por un momento se les olvide la original y disfruten muchísimo estas nuevas versiones”, cuenta Zavala.