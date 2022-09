La Comisión Permanente de Ambiente Ecología y Desarrollo agrario solicitó al Consejo Municipal de Caroní que abra una investigación en contra de CVG Bauxilum por la fuga de alúmina calcinada que persiste en Puerto Ordaz desde el pasado lunes 5 de septiembre.

«En vista de que las autoridades nacionales, regionales y municipales no han dado ninguna acción a seguir sobre esto, entonces la comisión de ambiente tuvo una reunión y decidimos solicitar a la presidenta del Consejo Municipal que abra una investigación», asevera Aliana Estrada, presidente de la Comisión de Ambiente.

Después de cuatro días que algunas comunidades de la parroquia Unare amanecieron con un polvillo blanco (óxido de aluminio), producto de que CVG Bauxilum comenzó producciones y el calcinador 101 no tenía los filtros operativos, la empresa publicó un comunicado que no terminó de explicar las causas del hecho.

«Explicamos que se trata de un hecho sobrevenido en seguimiento y proceso de control por nuestro personal técnico, surgido en ocasión de arranque programado de planta y mantenimiento general», reza parte del comunicado de la estatal.

CVG Bauxilum se disculpó por lo sucedido y le aseguró a la colectividad que estaban trabajando las 24 horas para solucionar la contingencia; sin embargo, tras una semana de la anomalía, el problema ambiental persiste en Puerto Ordaz.

La concejal y presidenta de la Comisión de Ambiente, Aliana Estrada, insiste en que no basta una disculpa pública por lo sucedido, sino que las autoridades competentes deben buscar los culp

«No se trata de una disculpa, se trata de que en este municipio hay un antecedente y es que nosotros hemos sido víctimas del Covid en gran parte del municipio. Es decir, la población viene con problemas pulmonares y ahora este hecho está agravando las cosas», argumenta la concejal.

El silencio de las autoridades

Aquel comunicado fue el único instrumento de información que recibieron las familias afectadas por la fuga del químico (óxido de aluminio), que además es corrosivo; no obstante, el problema continúa y entes como el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (antes Ministerio del Ambiente) continúa guardando el silencio.

Debido a esto las comunidades afectadas decidieron concentrarse para rechazar la situación y recabar firmas con el fin de entregarle al presidente de CVG Bauxilum, Ernesto Rivero, un escrito que solicita el cese de la fuga de alúmina que los está afectando.

-¿Por qué cree que entes como el Ministerio del Ambiente continúan sin pronunciarse?

-Porque es algo bien delicado que tiene que ver con la ley del ambiente. Es penado, hay cárcel y pagos de unidades tributarias, que ahora pueden ser petros.

-Alguien tiene que ser el culpable. No se puede arrancar una planta si no están las condiciones. No solo la ciudadanía sino los trabajadores que están expuestos a la contaminación.

Aliana Estrada recuerda que el procedimiento que debe seguir ahora, es que la presidenta del Consejo Municipal debería de hacer una reunión inmediata y convocar a las personas involucradas.

«Debería llamar al presidente de Bauxilum, Ernesto Rivero, el jefe de la planta de la estatal, el alcalde, el gobernador… no es solo una disculpa, hay que determinar las causas para que esto no vuelva a suceder», concluye Estrada.