La comunidad 7 de Mayo, ubicada en Upata, es una de las tantas olvidadas desde su fundación, la cual, presenta muchos problemas, y no cuenta con ningunos de los servicios básicos.

Habitantes manifiestan que no se debe a la falta de información, todo lo contrario, los llamados han sido constantes, pero, las autoridades públicas, no se pronuncian, al parecer no tienen conocimientos que esa zona existe.

En esta oportunidad, la familia Pérez, informó que requieren la atención inmediata, “ya se acerca el invierno y nuestras calles aún sin asfaltado, aunado a eso, contamos con pozos sépticos y en época de invierno se desbordan, causando molestias a la mayoría de las familias, nadie escucha nuestras peticiones, denuncias y tampoco se acercan a observar las condiciones en que residimos”.

Los habitantes de esa zona manifestaron que el deterioro de los servicios públicos en la comunidad, se ha convertido en un dolor de cabeza, puesto, que las calles son de tierras, no cuentan con aceras, brocales, ni red de cloacas, aunado a eso, ameritan apoyo con un plan de desmalezamiento en las áreas verdes, como también alumbrado público.

Piden devolución de sus cilindros

Luis Bolívar, uno de los habitantes en el sector resaltó que desde hacen tres años se llevaron las bombonas de gas doméstico para ser llenadas y hasta la fecha no son devueltas, por lo que muchas familias tuvieron que comprar cocinas eléctricas para preparar los alimentos, “hay muchísimas personas que no cuentan con recursos para la compra y tienen todo este tiempo cocinando con leña en fogón”.

Por otro lado, la quema de basura es constante, situación que ha traído malestares a los residentes, debido al humo que se expande en todo el ambiente por muchas horas, lo cual, ha traído enfermedades respiratorias, sobre todo a niños y personas de la tercera edad.