La Universidad de Maine presentó la impresora 3D más grande del mundo, capaz de crear una casa en cuatro días y que espera ser el futuro de la industria de la construcción.

Este prestigioso centro académico superó su propio récord al desarrollar la mayor impresora 3D de polímeros, apodada ‘Factory of the Future 1.0‘.

El propósito del ‘Factory of the Future 1.0’ es apoyar la edificación de 80.000 viviendas destinadas a comunidades de bajos recursos en los Estados Unidos.

Respaldado por el gobierno estadounidense, esta iniciativa universitaria busca promover una construcción sostenible con la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, logrando una velocidad de impresión hasta cuatro veces más rápida que la actual tecnología, lo que podría resultar en la construcción de una casa en menos de 80 horas.

El enfoque no radica en la rapidez ni en la economía, sino en brindar hogares de calidad a aquellos que buscan un lugar estable para residir.

Propósito de la impresora

El polímero termoplástico empleado en esta impresora se consume a una tasa de 225 kilogramos por hora y se implementa para imprimir artículos de hasta 30 metros de alto, 10 metros de grosor y poco más de 5 metros de altura.

Este proyecto, conocido como ‘Factory of the Future 1.0’, no solo aspira a imprimir hogares, sino a impactar otras áreas económicas.

Por ejemplo, podría fabricar componentes para infraestructuras públicas como puentes o partes para trabajos relacionados con la energía eólica. Se perfila como una iniciativa que fusiona ingeniería e informática para «acelerar soluciones que fortalezcan la economía estatal y las comunidades».