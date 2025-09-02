Integrantes del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) anunciaron la firma de una alianza estratégica con la Gobernación del estado Sucre e inversionistas internacionales para la explotación de las salinas de Araya.

Este acuerdo contempla una inversión superior a los 30 millones de dólares, lo que representa un paso crucial en el fortalecimiento de la economía productiva de Venezuela; así lo informó el equipo del CIIP, a través de su cuenta oficial de Instagram.

​El convenio no solo resalta la confianza de inversionistas extranjeros en el potencial del país, sino que también busca impulsar proyectos de alto impacto que dinamicen sectores estratégicos. Es por ello que la inversión está destinada a sentar las bases para un crecimiento económico sostenible y diversificado que beneficie a las comunidades locales y al país en general.

​El CIIP actúa como un puente entre el capital internacional y las necesidades productivas de la nación, por lo que reafirma su compromiso de atraer recursos para consolidar los planes de desarrollo y fortalecer la economía nacional.