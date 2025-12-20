El Ministerio Público dictó una condena de 20 años de cárcel contra Víctor José Gómez González (47), tras admitir su responsabilidad en el abuso sexual continuado de su hija de 14 años.

El caso fue descubierto el pasado 4 de junio en la urbanización Hacienda del Medio, en Tucupita.

La investigación se inició luego de que la adolescente confesara a un directivo de su escuela que era víctima de abusos por parte de su padre desde los tres años de edad.

Tras la denuncia, funcionarios de la policía regional detuvieron al sujeto frente al centro educativo.

Durante el juicio, la Fiscalía 5ª de Delta Amacuro ratificó los cargos por acto sexual con víctima especialmente vulnerable.

Ante la contundencia de las pruebas y la admisión de los hechos, el Tribunal 1° de Juicio dictó la sentencia, la cual Gómez González cumplirá en el Centro de Reclusión de Guasina