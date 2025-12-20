el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (FENAHOVEN), Alberto Vieira, al presenta un informe sobre el flujo de turistas durante la temporada alta en el país, destacó que los destinos turísticos más populares, como la isla de Margarita y la Colonia Tovar, están reportando una ocupación hotelera superior al 90%.

«A pocos días de la Navidad, la ocupación hotelera se ubica en torno a un 32% acumulado en el año, lo que representa apenas unos puntos por encima del mismo período del año pasado», indicó Vieira.

También señaló que los destinos de clima tropical son los preferidos por los temporadistas en este 2025. «Mientras que estados como La Guaira, Miranda y Carabobo rondan al 50% de ocupación, Mérida y Táchira superan ligeramente un 30%», agregó.

Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el pasado 10 de diciembre que más de tres millones de turistas visitaron Venezuela este año, lo que representa un crecimiento del 56% en el turismo internacional.